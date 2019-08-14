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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد بالفيديو والصور .. الفنانه هيفاء وهبي تصدم جمهورها بهذة الرقصة الخليعة لأول مرة في تاريخ الفن العربي

أشادت الصحافة السويدية بأول حفل غنائي للمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، في السويد، الذي أحيته يوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان غوتنبرغ الثقافي.

ووصفت صحيفة "إكسبريسن" السويدية حفل هيفا وهبي بـ"بحر المظلات"، وذلك بسبب آلاف الحشود غير المعدودة التي كانت بانتظارها على الرغم من كثافة الأمطار حتى قبل الحفل بساعات.

وكتبت الصحيفة "صرخت هيفاء وهبي للجمهور من فوق بحر المظلات، قائلة لهم أنا هنا من أجلكم، فلنحظى ببعض المرح".

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وأشارت الصحيفة إلى أن هيفاء وهبي لديها ما يقرب من 6 ملايين متابع على موقع "إنستغرام"، وهي واحدة من أكبر الفنانين في العالم العربي، وفي عام 2006، حصلت على جائزة واحدة من أجمل 50 شخصا في العالم من قبل مجلة "بيبول" الأمريكية.

وأضافت أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يحجز فيها مهرجان غوتنبرغ الثقافي مكانا لفنان العربي، من أجل إحياء حفل رئيسي.

ونقلت الصحيفة السويدية تصريحات هيفاء وهبي عن حفلها الأول بالسويد، قائلة: "أنا سعيدة جدا بهذا، هذه هي زيارتي الأولى إلى السويد، لقد سمعت الكثير عن المدينة الجميلة والمهرجانات والثقافة ومدى حب الناس للاستمتاع".

وكانت هيفاء وهبي قدمت في الحفل أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، ثم ما لبثت أن خلعت حذائها لانزعاجها منه، الأمر الذي أثار حماسة الجماهير المحتشدة.