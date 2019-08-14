عدن في ظل الانقلاب .. انفلات امني كبير ، والارهاب يعود إلى المدينة وينفذ اول عملياته الاجراميه

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الارهابي، الثلاثاء 13 اغسطس / اب 2019، تبنّيه اغتيال ضابط في الجيش اليمني في مدينة عدن (جنوبي اليمن). Advertisements ونشرت حسابات موالية للتنظيم على موقع التغريدات العالمي "تويتر"، اعلان تبني التنظيم الإرهابي لاغـتـيـال الرقيب نصر عبده قايد اثناء ماكان يستقل سيارته في احد احياء منطقة الشيخ عثمان بمدينة عدن. ونشر الموالون للتنظيم المتطرف صورا لعملية الاغتيال والتي تمت بسلاح رشاش كاتم - بحسب الصور ذاتها. وتشهد مدينة عدن منذ ايام انفلات امني كبير جراء الانقلاب العسكري الذي نفذه ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات ، على الشرعية الدستورية واقتحام مؤسسات الدولة ونهبها

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