شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن #النفيسي يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن السر الذي اخفاة الانتقالي عن المدينة القادم عليها الدور بعد عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #كشف السياسي الكويتي والمفكر العربي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، عن وجهة الإمارات الجديدة في اليمن بعد نجاح الانقلاب في عدن وتمكين الانفصاليين بقيادة هاني بن بريك رجل الإمارات من المدينة.

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وأوضح “النفيسي” في تغريدة مقتضبة له على تويتر أن الدور قادم على مدينة تعز بعد عدن ونجاح الانقلاب الإماراتي.

وكتب ما نصه: "بعد عدن الدور القادم على تعز، هولاكو قادم في تعز أفسحوا له الطريق".

وأدت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على عدن وإسقاط الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى خلط الأوراق العسكرية بشكل كبير في البلاد عموما وفي المحافظات الجنوبية تحديدا.