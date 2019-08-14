توكل كرمان : لا مفر من محاكمة هادي ونائبه وكافة المسؤولين بالرياض

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علقت القيادية في إخوان اليمن(حزب الإصلاح) توكل كرمان على وثيقة مزورة للرئيس هادي تداولها نشطاء مواقع على أن الرئيس هادي قدم استقالته لمجلس النواب حد زعم الوثيقة المزورة. أخبار قد تهمك : Advertisements كرمان قالت ان الرئيس هادي اجبن من ان يقدم استقالته. وقالت على صفحتها بالفيس بوك : محكومة هادي ونائبه ورئيس الحكومة وقادة الاحزاب الذين في الرياض لا مفر منه. كرمان القيادية في الإصلاح والمدعومة من قطر وتركيا توضح حقيقة الحزب وكيف يرى الرئيس هادي ويستخدمه كمطية لتنفيذ خططه ويشمت به في اغلب الاوقات. وكان مسؤولون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد دعوا الرئيس هادي للتخلي عن جماعة الأخوان وعدم اتاحة الفرصة لهم للعبث بمستقبل البلاد. وتدعم كرمان الحوثيين وتدعوا حزب الاصلاح لترك الجبهات والقتال ضد التحالف .

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