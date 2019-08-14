بالتفاصيل.. أين يقضي السياسيين اليمنيين عيد الأضحى

يعيش الشعب اليمني مشاعر مختلطة في عيد الأضحى، تتنوع بتنوع المناطق اليمنية والأمن داخله، بين السعادة والأفراح بالمناطق المحررة، وبين الخوف والحذر في الأماكن التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، أو إلتزام المنازل في المناطق القريبة من الجبهات، ولكن السؤال الأكبر لليمنيين أين يقضي القيادات وكبار الساسة اليمنيين أجازة عيد الأضحى.

عيدروس الزبيدي

يتواجد رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي داخل العاصمة المؤتة "عدن"، وقضى أيام العيد بها، وذلك بعد نجاح القوات الجنوبية في دخول قصر معاشيق مقر الحكومة اليمنية ودحر الألوية الرئاسية والمتحالفين معها من قوات الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" والقاعدة.

وأصدر عيدروس أول بيان بعد السيطرة على العاصمة، هنأ فيه الأمتين العربية والإسلامية على عيد الأضحى، مبينًا أنه قام بتأمين العاصمة من معسكرات وصفها بأنها كانت تأوي العناصر الإرهابية ومعامل صناعة المتفجرات والمفخخات غير متناسي مهام تحرير ما تبقى من أراضي الجنوب في وادي حضرموت وبيحان ومكيراس.

أبو العباس

وفي نفس الصدد يقضي أبو العباس قائد كتائب أبو العباس في تعز أيام العيد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رغم العديد من التقارير الصحفية التي نفت علاقة القائد بالإمارات العربية المتحدة.

ويتواجد القائد أبو العباس في دولة الإمارات منذ فترة قبل عيد الأضحى، ولكنه يتابع الميدان من مكان إقامته، وسيعود إلى مقر قواته قريبًا.

عبد الله باصهيب

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كشفت مصادر أن عبد الله باصهيب رئيس حقوق الإنسان بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، قضى عيد الأضحي المبارك في فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية، ولم يحضر باصهيب بسبب ذلك دخول القوات الجنوبية لقصر معاشيق ودحرهم لقوات الألوية الرئاسية.

وأكدت المصادر، أن باصهيب سافر قبل تطور الأحداث في مدينة عدن وسيطرة القوات الجنوبية على قصر الرئاسة في معاشيق بألييام، مبينة أنه سيعود باصهيب إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عقب أداء الفريضة.

جمال الشعري

كشف الروائي اليمني جمال الشعري الحاصل على جائزة إبداع في الرواية العربية، أنه قضى عيد الأضحى في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك خلال رحلة غير إعتيادية لأرض المحروسة.

واكد الشعري لـ"الخليج 365"، أن زيارته للقاهرة تأتي في رحلة علاج لوالدته، والذي يصطحبها خلال تلك الرحلة، حيث تقوم بفحوصات طبية دقيقة بأحد المستشفيات المصرية.

واضاف الشعري أنه سيعود لمدينته الحبيبة تعز عقب انتهاء الرحلة العلاجية لوالدته، واعدًا جمهوره بتقديم المزيد من الإبداعات الأدبية.

سلطان لحج

كما كشفت مصادر قريبة من سلطان لحج محسن بن فضل العبدلي، أنه رغم ما تمر به العاصمة اليمنية عدن من ظروف، إلا أنه يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وسيعود إلى الجنوب عقب إنتهاء الفريضة.