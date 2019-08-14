معهد البترول: مخزونات النفط في أمريكا ترتفع 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس/ آب لتصل إلى 443 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.8 مليون برميل، وفقا لرويترز.

وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 2.2 مليون برميل.

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وأظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات البنزين زادت بمقدار 3.7 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 910 آلاف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 810 آلاف برميل.

وقال معهد البترول، إن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي 640 ألف برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.