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مصدر عسكري يروي تفاصيل واسرار انقلاب عدن

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عدن - ياسمين التهامي - أفصح مصدر عسكري، عن تفاصيل المعركة التي دارت في العاصمة المؤقتة عدن، وأدت إلى سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على المدينة.

 

واكد المصدر إن الانقلاب والسيطرة على المدينة كان معدا ومخططا لهما سلفا بين الإمارات والمتمردين، مضيفا ان الإمارات دعمت المتمردين بأربعمئة مدرعة.

 

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وأضاف المصدر ان دولة الإمارات قدمت للمتمردين كل أنواع الدعم، مضيفا أنه في اليوم الثالث للقتال انهارت بعض الوحدات وصمدت أخرى فطلبنا منها الانسحاب.

 

وعقب انقلاب عدن، التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الرئيس هادي، وكذلك ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي أكد أن الإمارات والسعودية تقفان معا في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة، وأنهما تتفقان على مطالبة الأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن.

 

يذكر ان الحكومة اليمنية حمّلت المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات تبعات الانقلاب في عدن، مطالبة أبو ظبي بوقف دعمها المادي والعسكري فورا للانفصاليين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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