شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..( فيديو) مالذي تم استخراجة من احشاء " جرادة " التي ياكلها اليمنيون وتمثل وجبة موسمية ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل مقطع فيديو يتضمن عملية تشريح يدوية لحشرة " الجرادة" التي تمثل احد المخاطر المهددة للمحصولات الزراعية التي ترصد موازنات ضخمة لمكافحتها وهو ما ليس قائما في اليمن حيث يتعاطي معها اليمنيون باعتبارها وجبه استثنائية وموسمية ووصل الامر الى حد تحولها الى سلعة تباع في الاسواق العامة وتحظى بتداول شعبي استثنائي في اليمن.
" اليمني اليوم " ينشر الفيديو المتداول الذي كشف عن مفاجأة تم استخراجها من احشاء حشرة الجرادة .
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