محمد علي الحوثي يفاجئ الجميع وينشر تغريدة تكشف أسرار لقاء إيران والإمارات وسبب زيارة وفدهم لطهران

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عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس ما يسمى باللجان الثورية التابعة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مدى العلاقة المكينة بين طهران وأبو ظبي. وقال المدعو محمد علي الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" دعوة الوفد إلى إيران لبحث ماتم الاتفاق عليه مع الامارات ؟". Advertisements وتكشف تغريدة المدعو محمد علي الحوثي، حقيقة العلاقة الكبيرة التي تربط إيران بالإمارات وبهم أيضا. وكان وفدا تابعا لميلشيا الحوثي المتمردة، زار طهران اليوم الثلاثاء، حيث التقى الوفد بخامنئي.

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