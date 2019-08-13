العميد طارق صالح: هناك من يحاول خلق الفتن ونشر أخبار مضللة

أكد العميد طارق صالح، أن القوات المشتركة تنسق تنسيقا عاليا للحفاظ على أمن واستقرار المناطق المحررة ولتحرير ما تبقى.

وأضاف طارق صالح، اليوم الثلاثاء، آب 13، 2019، أن هناك من يحاول خلق الفتن ونشر أخبار مضللة.

وتابع قائلًا نحن في حرب والأحزاب عليها أن تترك صراعاتها إلى وقت الانتخابات بعد استعادة الدولة.

وكانت وسائل إعلام زعمت أن قوات العميد طارق هاجمت معسكرا للشرعية في "ذوباب" بتعز وسيطرت عليه، وهو ما تم نفيه.