الأمم المتحدة: من المهم أن تساهم كل الأطراف في استقرار الوضع بعدن

قالت الأمم المتحدة إنها تتابع التطورات على الأرض في عدن عن كثب، وأضافت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تشعر بقلق خاص إزاء تأثير العنف على المدنيين.

وأكدت أن "من المهم أن تعمل كل الأطراف لكي لا تؤدي الأحداث في عدن إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وشهدت عدن خلال الأيام الماضي مواجهات عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي والحماية الرئاسية.

وعمل الانتقالي، بعد انتهاء المواجهات، على إعادة تطبيع الحياة في المدينة.