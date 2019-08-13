اقتصاديون: نفي محافظ البنك خبر استقالته مهم لتطمين الجهاز المصرفي

نفى محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، صحة خبر استقالته، وأكد معياد، اليوم الثلاثاء،أنه لا يمكن أن يستقيل في هذا الظرف العصيب.

واعتبر اقتصاديون تصريح معياد مهما في تطمين الجهاز المصرفي، وذكروا أن الأهم هو أن يبدأ المحافظ في تطمين المؤسسات المالية الدولية.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن معياد قدم استقالته عقب الأحداث التي شهدتها عدن.