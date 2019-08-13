تنظيم داعش يتبنى عملية اغتيال ضابط في الجيش بعدن

تبنى تنظيم (داعش) الارهابي، اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال ضابط في الجيش اليمني في مدينة عدن (جنوبي اليمن). ‏ونشرت حسابات موالية للتنظيم على موقع "تويتر"، اعلان تبني التنظيم الإرهابي لاغـتـيـال الرقيب نصر عبده قايد اثناء ما كان يستقل سيارته في أحد احياء منطقة الشيخ عثمان بمدينة عدن. كما نشر الموالون للتنظيم المتطرف صورا لعملية الاغتيال والتي تمت بسلاح رشاش كاتم - بحسب الصور ذاتها. ونفذ التنظيم عدد من العمليات في المدينة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

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