مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في حجة

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، آب 13، 2019، بنيران قوات الجيش الوطني، شمالي محافظة حجة شمال غرب البلاد.

ووفق مصادر ميدانية، فقد اندلعت المواجهات، أثناء محاولة عناصر من المليشيا الحوثية، مهاجمة مواقع الجيش شرقي مديرية حيران.

وأحبطت قوات الجيش محاولة مليشيا الحوثي المتمردة، وأجبرتها على التراجع.

وتشهد المديرية، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.