قائد "العسكرية الثالثة" يتفقد قوات الجيش بجبهة صرواح في مأرب

تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن فيصل علي قائد حسن صباح اليوم الثلاثاء، أبطال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وبحسب مصادر رسمية، زار قائد المنطقة عددا من المواقع العسكرية في الخطوط الأمامية في الضيق شمال صرواح ، مشيدا بالروح المعنوية العالية للمقاتلين، والجاهزية القتالية العالية التي وجدها لديهم واستبسالهم في دحر مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد اللواء فيصل حسن “أن الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران الى زوال، وأن المليشيا لن تحكم اليمن واليمنيين، و الفرج قريب، والنصر قادم بإذن الله”.

من جانبهم أكد أبطال الجيش استمرارهم في مقاومة الانقلاب، واستبسالهم في مقاومة مليشيا الحوثي الانقلابية حتى تحرير كافة محافظات الجمهورية.