شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الانتقالي يفجر مفاجأة مدوية ويخالف كل التوقعات ويكشف عن حكومة جديدة سيعلن عنها الخميس القادم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة ان المجلس الانتقالي سيحتفل يوم الخميس القادم بالانتصارات التي حققها ضد الشرعية في ساحة العروض بعد ان دعى إلى حشد من كل المحافظات.

وأوضحت المصادر ان عيدروس الزبيدي سيلقي كلمة يبارك فيها بانتصارهم وسيعلن عن موعد تشكيل حكومة جنوبية ١٠٠٪؜ ومجلس عسكري وقالت المصادر عن اختيار مراد الحالمي لرئاسة الوزراء.