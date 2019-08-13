شكرا لقرائتكم خبر عن خلافا للتوقعات بتأثرها بانقلاب عدن ..قائد عسكري كبير وعدو لدود للحوثيين يظهر بشكل مفاجيء في الجبهة الاكثر اثارة لقلق الحوثيين بصنعاء !( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز اليوم الاثنين، أبطال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط والمواقع الأمامية بميمنة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

الزيارة رافقه فيها مستشار وزير الدفاع اللواء الركن عبد العزيز الشميري وعدد من قيادة الدفاع.

وكان في استقبالهم قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي وعدد من قيادة المنطقة.

و قام اللواء صغير بن عزيز بنقل تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

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وثمن قائد العمليات المشتركة صمود وتضحية أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات، مشددا على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية.

من جهته اكد قائد المنطقة السابعة مواصلة معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحرير كل تراب اليمن من مليشيات الحوثي الانقلابية .

كما قام اللواء صغير بن عزيز وقائد المنطقة السابعة بزيارة مقر قيادة التحالف في نهم وكان في استقبالهم العقيد الركن عبيد بن صليب السهلي قائد قوات التحالف وعدد من الضباط.

حيث أشاد اللواء بن عزيز بمواقف الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم الداعمة لليمن وتضحياتهم المعمدة بالدم لاستعادة الشرعية ومساندة الجيش الوطني في العمليات العسكرية التي يخوضها ضد الانقلابيين.