شكرا لقرائتكم خبر عن " "الخليج 365" " ينفرد بكشف تفاصيل استقالة رئيس الجمهورية المقدمة لمجلس النواب وتصريح حصري لمصدر في الرئاسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر في رئاسة الجمهورية صحة الأنباء المتداولة حول تقديم فخامة رئيس الجمهورية لاستقالته، احتجاجاً على انقلاب عدن الممول إماراتياً، وخذلان الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأعتبر المصدر أن الوثيقة المتداولة مزورة، غير مستعبد ان يقف خلفها مليشيا الحوثي الايرانية او عناصر المجلس الانتقالي الميليشياوي، -على حد وصفه-.





وطالب المصدر وسائل الأعلام بالتحري والمصداقية فيما تنشره من أخبار الالتزام بالمهنية .