عدن - ياسمين عبدالعظيم - وردنا الان

المجلس الانتقالي يتخذ قرار خطير في عدن .. وكارثة مرتقبة تهدد جميع المحافظات الجنوبية

2019/08/13 الساعة 11:51 م

كشف مصدر مسؤول في شركة النفط بمحافظة عدن عن قيام نائب مدير الشركة فضل منصور المحسوب على "المجلس الانتقالي" بمنع ضخ وقود الكهرباء إلى باقي المحافظات الجنوبية والشرقية ممثلة بـ (ابين، لحج، حضرموت، شبوة).

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه إن نائب مدير شركة النفط في عدن أصدر توجيهاته أمس الأثنين إلى مصافي عدن وكل خزانات الوقود التابعة لشركة النفط بعدم ضخ أي كميات وقود مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المذكورة وذلك باعتبارها خارج سيطرة المجلس الانتقالي المنقلب على الشرعية وفي محاولة للعودة بسكان تلك المحافظات الى المربع الأول للحرب مع ميليشيا الانقلاب الحوثية عند اجتياحها للمحافظات الجنوبية مطلع 2015م.

وقال المصدر: "إن المجلس الانتقالي منذ سقوط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عشية عيد الأضحى المبارك يعمل على تشغيل الكهرباء لساعات طويلة في المديريات الخاضعة لسيطرته بالكامل ويقلص كثيرا من ساعات تشغيلها في الأحياء والمديريات التي يقل مناصريه فيها حتى صار يكتفي بتشغيلها ساعتين لكل اربع ساعات".

ولفت المصدر إلى أن تلاعب الانتقالي بساعات تشغيل الكهرباء على هذا النحو وكذلك منعه ضخ وقود الكهرباء لباقي المحافظات الجنوبية والشرقية، قد يتسبب في تأخر منحة الوقود السعودية التي تضيء اليمن، وبالتالي يغرق عدن وباقي المحافظات في ظلام دامس، وينعكس سلبا على حياة المواطنين الذين يصارعون الموت نتيجة حر الصيف الشديد.

وناشد المصدر دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والسلطات الشرعية في البلاد سرعة التدخل بما يضمن ضخ الوقود للمحافظات المذكورة حفاظا على حياة الأطفال والمسنين وذوي الأمراض المزمنة في المستشفيات لافتا في الوقت ذاته إلى أن احتياطي وقود الكهرباء الموجود في مصافي عدن اربعة الف طن فقط وبالكاد يكفي يومين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تقليص عدد موظفيها في العاصمة المؤقتة عدن إلى النصف نتيجة عدم تمكنها من مزاولة نشاطها في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها عدن وكذلك الاعتذار المقدم من محافظ البنك المركزي حافظ معياد عن عدم واصلته لمهامه لذات السبب.

وكان القيادي في المجلس الانتقالي هاني بن بريك، قد أعلن فور انقلابه على السلطات الشرعية في عدن بأن الشعب في الجنوب سيعاني وعليه ان يتحمل متناسياً حجم المعاناة التي تحملها ويتحملها ابناء الجنوب في انقلابهم على الدولة.