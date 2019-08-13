عاجـــل : الرئاسة اليمنية تكشف رسميا حقيقة تقديم الرئيس هادي استقالته

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرئاسة اليمنية تكشف رسميا حقيقة تقديم الرئيس هادي استقالته

نفى مصدر في رئاسة الجمهورية صحة الأنباء المتداولة حول تقديم فخامة رئيس الجمهورية لاستقالته . وأعتبر المصدر أن الوثيقة المتداولة مزورة , غير مستعبدا ان يقف خلفها مليشيات الحوثي الايرانية او عناصر المجلس الانتقالي الميليشياوي . وطالب المصدر وسائل الأعلام بالتحري والمصداقية فيما تنشره من أخبار الالتزام بالمهنية .

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