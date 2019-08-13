شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : تصعيد خطير ضد السعودية .. الانتقالي الجنوبي يهاجم السفير آل جابر ويصفه بالجاهل المغرور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصعيد خطير ضد السعودية .. الانتقالي الجنوبي يهاجم السفير آل جابر ويصفه بالجاهل المغرور

هاجم مراسل قناة اسكاي نيوز الاماراتية وعضو المكتب الاعلامي لمايسمى بالمجلس الانتقالي ، - هاجم - السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ، ووصفه بالجاهل المغرور . وقال نبيل القعيطي في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" ان السفير السعودي محمد آل جابر ينشر الفوضى والمناطقية بالجنوب من اجل ضرب القضية الجنوبية . Advertisements واختتم القعيطي تغريدته بقوله : «راجعو آل جابر ، الجاهل المغرور » . ​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : تصعيد خطير ضد السعودية .. الانتقالي الجنوبي يهاجم السفير آل جابر ويصفه بالجاهل المغرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.