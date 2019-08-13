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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ياسر العواضي يخرج عن صمته ويظهر بعد اختفاء طويل ويطلق اقوى تصريح ( هذا ما قاله )

كتب القيادي في حزب المؤتمر ياسر العواضي القليل الظهور منذو مقتل الرئيس السابق على عبدالله صالح عن وزير الداخلية في عدن احمد الميسري، وذلك عقب احداث عدن والتي انسحب فيها الوزير بعد سيطرة قوات الانتقالي على المدينة. شاهد ايضا هذة الاخبار الساخنه: الفتاة السعودية الهاربة تتعرى تماما وتكتب رسالة صادمة ل محمد بن سلمان على جسدها وهي عارية ..شاهد الصور Advertisements وكتب عنه قائلا احترامي وتقديري لاخي وصديقي المهندس احمد الميسري واعتقد ان الكثير اختلفوا او اتفقوا معه ينظرون اليه باحترام قال البعض انك ياصديقي كنت تحتاج لقضية اكثر عدالة لتدافع عنها وتستحق قيادة افضل لتعمل معها وهذا رأيهم. لكنك كنت صادق ومحترم خاصمت وغادرت وانت واقف برجوله وشرف عشت ودمت بخير

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