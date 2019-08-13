حضرموت.. قائد "العسكرية الأولى" يزور معسكرات الأمن بسيئون

قام قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس بزيارة عيدية تفقدية اليوم الثلاثاء، لمركز الأمن، بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، حيث كان في استقباله العقيد جعفر بن كده مدير الأمن.

وخلال الزيارة حث اللواء طيمس منتسبي المديرية بمزيد من الجهود والالتحام مع المواطنين والوقوف صفا واحد ضد كل الخارجين عن القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمديرية، شاكرا لمنتسبي الأمن تواجدهم فوق الواجب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقام قائد المنطقة بزيارة إلى معسكر قوات الأمن الخاص، والذي كان في استقباله عدد من الضباط بالمعسكر، مهنئا الجميع بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

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وحيا قائد المنطقة المرابطين في المواقع خلال إجازة العيد للقيام بواجب حفظ الأمن، مشيدا بالجاهزية والمعنويات العالية لدى منتسبي قوات الأمن الخاص بسيئون.

وزار قائد المنطقة فرع شرطة الدوريات وأمن الطرق بسيئون، حيث كان في استقباله العميد يحيى قدار قائد الفرع.

وخلال الزيارة التقى اللواء طيمس بضباط وأفراد الفرع، حيث حثهم على بذل مزيدا من الجهود والاهتمام بالتفتيش أثناء تسيير الدوريات لما من شأنه الحد من الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار بوادي وصحراء محافظة حضرموت.