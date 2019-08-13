البيضاء.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في الزاهر

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، آب 13، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية في منطقة الحبج التابعة لمديرية الزاهر بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم بعد معارك استمرت لساعات.
وأضافت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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