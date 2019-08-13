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قتلى من المليشيا بغارات للتحالف في كتاف شرقي صعدة

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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة غارات جوية، على مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبحسب مصادر محلية، استهدفت الغارات، اليوم الثلاثاء، آب 13، 2019 ، تجمعات للمليشيا الحوثية، في هضبة “مسعود” الواقعة بمنطقة الغول المحيطة بمركز مديرية كتاف.

وأكدت أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عربة تابعة لها.

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