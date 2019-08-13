قال نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات، إن مليشيا الحوثي، تهاجم يافع لتقول لليمنيين نحن من يدافع عن الوحدة وإن سيادة اليمن مشروعنا.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، آب 13، 2019: قذارة الدجل الحوثي أيضا يسوق إيران كحامي لوحدة وسيادة الأراضي اليمنية.
وتابع غلاب: بروباغندا لتأصيل الانفصال والانقسام والتشظي مشروع المليشيا الأصلي.
وختم تغريدته بالقول: ستصل قوى الجنوب مع إخوانهم الشماليين صنعاء ويمن اتحادي يكسر خشومهم.
كانت هذه تفاصيل خبر غلاب: لهذا السبب هاجمت مليشيا الحوثي يافع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.