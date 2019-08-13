غلاب: لهذا السبب هاجمت مليشيا الحوثي يافع

قال نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات، إن مليشيا الحوثي، تهاجم يافع لتقول لليمنيين نحن من يدافع عن الوحدة وإن سيادة اليمن مشروعنا.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، آب 13، 2019: قذارة الدجل الحوثي أيضا يسوق إيران كحامي لوحدة وسيادة الأراضي اليمنية.

وتابع غلاب: بروباغندا لتأصيل الانفصال والانقسام والتشظي مشروع المليشيا الأصلي.

وختم تغريدته بالقول: ستصل قوى الجنوب مع إخوانهم الشماليين صنعاء ويمن اتحادي يكسر خشومهم.