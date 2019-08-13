مسهور: المعادلات التي سبقت أحداث عدن ليست كما بعدها

قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، اليوم الثلاثاء، إن "القيح الذي خرج ويخرج من المأزومين في شمال اليمن ضد السعودية والإمارات من مختلف أطياف المجتمع اليمني مخيف ويظهر أفقاً يمنياً من الصعوبة التعايش معه إلا بعد ترويضه وإخضاعه لقوانين صارمة".

وأضاف مسهور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"-رصدها "الخليج 365" - "تمر الأيام وتتمسك الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة بمواقفها الثابتة من أحداث عدن".

وتابع "على أعتبار أن ما حدث نقل المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف سياسي على الشرعية أن تتحاور معه".

واختتم "الحقيقة تقول أن التوازنات تغيرت والمعادلات التي سبقت أحداث عدن ليست ما بعدها".