شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي إصلاحي بارز يهدد بالخيارات المفتوحة ردا على احداث عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد قائد مقاومة تعز القيادي الإصلاحي الشيخ حمود سعيد المخلافي من داخل تركيا هدد بالخيارات المفتوحة ردا على الأحداث الأخيرة في عدن وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. وقال المخلافي في تصريح صحفي مقتضب ـ نقله "يمن الغد" نسخة منه ـ :إن اليمنيين لديهم خيارات كثيرة ومفتوحة". آخر الاخبار الساخنة قائد عسكري كبير يكشف خفايا وأسرار مخطط الإنقلاب في عدن.. ويفضح "الصديق" الخائن الغدار.. Advertisements الحوثيون يكشفون عن الشخص الذي قتل شقيق السيد عبد الملك الحوثي بعد القبض عليه ضربة موجعة للحوثيين .. مقتل " 10 " قيادات بارزة في تصاعد مفاجيء للمواجهات بشرق صنعاء ( الأسماء) عاجـــل : قيادي إصلاحي بارز يهدد بالخيارات المفتوحة ردا على احداث عدن وأضاف في رد على سؤال صحفي حول الأحداث في عدن بقوله "يجب أن يفهم المعنيين في الداخل والخارج بأن الأبواب لم تغلق أمام اليمنيين".

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