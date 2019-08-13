شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن انهيار مخيف للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار اليوم الثلاثاء13غسطس 2019م (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الثلاثاء13غسطس 2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. أخبار قد تهمك : Advertisements آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الثلاثاء. أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 579 : 587

الريال السعودي : 152 : 154.5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار مخيف للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار اليوم الثلاثاء13غسطس 2019م (اسعار الصرف الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.