شاهد.. ألعاب نارية في سماء سيئون ابتهاجا بالنصر بعدن

تداول ناشطون، اليوم، صورا تظهر قيام المحتفلين بإطلاق الألعاب النارية في سماء المدينة فرحاً وابتهاجاً بالنصر في عدن. واحتفى أبناء سيئون عاصمة وادي حضرموت، بالانتصارات التي تحققت في العاصمة عدن بالسيطرة الكاملة على العاصمة وطرد قوى الإرهاب منها. وكانت مدينة المكلا قد شهدت احتفالات مماثلة بالألعاب النارية، وكذلك مسيرات ضخمة بالدراجات النارية احتفاءً بالانتصار العظيم

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