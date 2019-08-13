المليشيا تكثف عملياتها التصعيدية على مواقع "المشتركة" بالحديدة

كثفت المليشيا عملياتها التصعيدية مستهدفة مواقع القوات المشتركة في عدة مناطق جنوب الحديدة في ثالث ايام عيد الأضحى المبارك.

وأطلقت المليشيات عشرات قذائف مدفعية الهاون الثقيلة على مواقع قوات القوات المشتركة في الجبلية ، كما قامت بشن عمليات إطلاق نار من أسلحة مختلفة من بينها سلاح 14.5، وسلاح البيكا وسلاح 12.7 الرشاشة.

وصوبت مليشيات الحوثي قناصاتها نحو مواقع القوات المشتركة في ذات المنطقة.

على صعيد متصل تعرضت مواقع القوات المشتركة شمال مديرية التحيتا لقصف مدفعي عنيف حيث سقطت مقذوفات هاون من عيار 120 بالقرب من مواقع للقوات في الوقت الذي شنت فيه المليشيات قصف بالأسلحة م.ط من عيار 23 على مواقع القوات المشتركة.