قوات الجيش تصد هجوما للحوثيين شرق حيران بحجة

صد الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الثلاثاء، هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي شرق مديرية حيران شمال محافظة حجة. ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة نقلا عن مصادر عسكرية قولها، إن القوات صدت الهجوم وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات واستعادة أسلحة متنوعة. وتشهد جبهات محافظة حجة شمال غرب البلاد، اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي بين الحين والآخر بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

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