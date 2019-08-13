قال الدكتور علي البحر، السياسي الجنوبي، أنه لم يستقر بعد المشهد الجنوبي بعد سيطرة الانتقالي على المعسكرات وقصر المعاشيق مقر رئاسة حكومة الشرعية وبسط سيطرته على عدن، مبينًا أنه هناك دعوات وانذارات من الجانب السعودي بضرورة خروج قوات الانتقالي وتسليمها ما تم السيطرة عليه.
وأكد البحر لـ"الخليج 365"، أن هناك دعوه من الجانب السعودي للحوار في الرياض بين الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية، وهناك توجس لدى الشارع الجنوبي من اي خطوات قد تجهض الانتصارات المحققة في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي جنوبي لـ"اليمن العربي": عدن تنتظر مخرجات الحوار في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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