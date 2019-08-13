شكرا لقرائتكم خبر عن إليكم أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي اليوم بعد تأثرها بالأحداث الأخيرة في عدن.. ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا (نص) عبدالباري عطوان يشفي غليل الملايين .. وينسف ضاحي خلفان بهجوم لاذع أثلج صدور الجميع.. والأخير يعتزل تويتر نهائيا (تفاصيل)

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