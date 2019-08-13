شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبارك وبن زايد في ورطة.. الرئيس هادي ينفجر غضبا ويحرك أخطر كرت يطيح بالأطماع الإماراتية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس هادي وضع شروطا حاسمة بقبول المجلس الانتقالي كشريك سياسي عقب انقلابه على الشرعية في عدن. وتعد المليشيات المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن، هي أداة بن زايد لتحقيق أطماعه في اليمن، والإطاحة بها يعتبر ضربة موجعة تجعل أبوظبي في ورطة وتفشل مخططاتها في اليمن. قد يهمك ايضاً: - الملك سلمان يبارك وبن زايد في ورطة.. الرئيس هادي ينفجر غضبا ويحرك أخطر كرت يطيح بالأطماع الإماراتية للأبد ’’ضربة معلم’’ - هام للغاية.. مسوحات جيولوجية أمريكية تكشف عن ثروة نفطية يمنية تفوق كل دول الخليج مجتمعة.. وتعيد ترتيب موازين القوى الاقتصادية بالمنطقة

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وقالت المصادر ان الرئيس هادي اشترط على السعودية خلال اللقاء الذي جمعه بالملك السعودي بأن يتحول المجلس الانتقالي إلى حزب سياسي يمني ودمج كافة الوحدات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

واشارت المصادر ان الرئيس هادي رفض اي مقترحات اخري تفرط بوحدة وسلامة اليمن اوتدمير نسيجه الاجتماعي واي شروط اخري لن تحضر الحكومة اليمنية الاجتماع الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي .



جدير ذكره بأن السعودية اصدرت عدة بيانات تؤكد فيها بوقوفها ودعمها للشرعية اليمنية مؤكدة انها لا تقبل بغير وحدة وسلامة واستقرار اليمن وانها تعمل وفق قرارات مجلس الامن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

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