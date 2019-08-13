هام للغاية.. مسوحات جيولوجية أمريكية تكشف عن ثروة نفطية يمنية تفوق كل دول الخليج مجتمعة.. وتعيد...

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلامية تقريرا للاستخبارات المركزية الأمريكية CIAكشفت بأن دافع الحرب على اليمن سببه النفط وليس دينيا بين الشيعة والسنة أو بين الحوثيين والسعودية.

ونشرت قناة روسيا اليوم تقريرا عن الاستخبارات المركزية الأمريكية CIAعام 1988م كشفت عن احتياطي النفط في اليمن يفوق احتياطي النفط في دول الخليج كاملة .

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ووفقا لتقرير عملية مسح جيولوجي أمريكي عام 2002م فأن النفط الغير منقب فيه منطقة باب المندب لوحدها يفوق 3مليار برميل .

واشار تقرير للقناة بأن الحرب الدائرة في اليمن ليست دينيا بين الشيعة والسنة في اليمن أو بين الحوثيين والسنة السعودية كما يتم الترويج له

كشفت وسائل إعلامية تقريرا للاستخبارات المركزية الأمريكية CIAكشفت بأن دافع الحرب على اليمن سببه النفط وليس دينيا بين الشيعة والسنة أو بين الحوثيين والسعودية .

ونشرت قناة روسيا اليوم تقريرا عن الاستخبارات المركزية الأمريكية CIAعام 1988م كشفت عن احتياطي النفط في اليمن يفوق احتياطي النفط في دول الخليج كاملة .

ووفقا لتقرير عملية مسح جيولوجي أمريكي عام 2002م فأن النفط الغير منقب فيه منطقة باب المندب لوحدها يفوق 3مليار برميل .

واشار تقرير للقناة بأن الحرب الدائرة في اليمن ليست دينيا بين الشيعة والسنة في اليمن أو بين الحوثيين والسنة السعودية كما يتم الترويج له.