شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء ثابت جواس يعلن موقفا مفاجئاً من انقلاب المجلس الانتقالي في عدن.. ويحذر من هذه الدولة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق اللواء ثابت جواس على الاحداث الاخيرة التي شهدتها عدن عقب قيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي بالسيطرة على المؤسسات الحكومية وطرد القوات الموالية للشرعية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن في اطار سعى المجلس الانتقالي لفصل جنوب اليمن عن شماله.

وقال اللواء ثابت جواس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تابعه أبابيل نت : بأنتفكيك اليمن هو تفكيك للقواعد الصلبة التي يتكئ عليها الأمن القومي لدول الجزيرة خصوصاً الشقيقة المملكة العربية السعودية.

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- عاجل : اللواء ثابت جواس يعلن موقفا مفاجئاً من انقلاب المجلس الانتقالي في عدن.. ويحذر من هذه الدولة الخليجية؟



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واضاف اللواء جواس بأن تفكيك اليمن سيفتح الباب بشكل أوسع لتحالفات متعددة و متناقضة و لن يتضرر من هذا الحال غير الدول التي لها حدود مباشرة معنا السعودية وسلطنة عمان فالحذر الحذر من الامارات حسب قوله.

وجاء تعليق جواس عقب قيام المجلس الانتقالي بتوجيه دعوات لحشد المواطنين الى عدن الخميس القادم لحضور الاحتشاد المليوني لدعم وتأييد خطوات المجلس الانتقالي الذي يسعي الى تشطير اليمن وتجزئته الى دويلات متعددة.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن الاسبوع مواجهات مسلحة بين قوات الانتقالي المدعوم من الامارات وبين القوات الحكومية التابعة للشرعية اليمنية وأسفرت المواجهات عن بسط الانتقالي على المرافق الحكومية وطرد كل من هو شمالي ومن هو موالي للشرعية اليمنية.

ودعت السعودية والامارات اطراف الصراع الى تهدئة ووقف فوري لاطلاق النار والحضور الى السعودية لعقد اجتماع بين اطراف الصراع في عدن بعد ان تمكنت قوات الانتقالي من اسقاط الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وجددت السعودية دعمها الكامل لأمن واستقرار اليمن موحدا بقيادة الرئيس هادي كما طالبت قوات الانتقالي بالانسحاب الفوري من المواقع الحكومية التي استولت عليها مؤخرا مهددة باستخدام القوة العسكرية في حالة عدم انسحاب قوات الانتقالي من المواقع الحكومية وهذا لم يتحقق في الواقع.