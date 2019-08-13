اب: قيادي حوثي ينهب أضاحي مواطنين في الرضمة تحت تهديد السلاح

قالت مصادر محلية في مديرية الرضمة، شمال شرق إب، وسط اليمن، إن قيادياً حوثياً نهب أضاحي عدد من المواطنين تحت قوة السلاح.

وأكدت المصادر في حديث لمراسل "يمن شباب نت" عن قيام القيادي الحوثي في منطقة حصن كحلان بالرضمة" عبده صالح البحش"، بالاستيلاء على سيارة من الأضاحي تابعة لمواطنين من المنطقة، عشية عيد الأضحى ، في حاجز تفتيش في مديرية الرضمة.

وأفادت المصادر، بأن البحش وجه مسلحيه بمصادرة كل الأضاحي التي اشتراها المواطنون من السوق واصطحابها إلى منزله.

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وأضافت المصادر، أن مسلحي البحش قاموا بإطلاق النار على السيارة وإفراغها من الأضاحي ومصادرتها وسط توسلات من الموطنين.

ويمارس "البحش" جرائم سطو ونهب بالقوة بحق الأهالي في مديرية الرضمة.

وتأتي هذه الانتهاكات وسط سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في مناطق سيرتها.

