تعزيزات حوثية كبيرة نحو حيس جنوب الحديدة

دفعت مليشيات الحوثي بتعزيزات كبيرة نحو مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع القوات المشتركة ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر عسكري ميداني إن المليشيات شنت قصف هو الأعنف مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة شرق المديرية وشمالها.

واستهدفت المليشيات خلال قصفها العنيف أسواق شعبية في مديرية حيس ومنازل المواطنين ، مما سبب حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين لا سيما النساء والأطفال بعد تساقط عشرات المقذوفات بالقرب من منازلهم.

يذكر أن المليشيات شنت منذ بدء الهدنة الأممية عدة محاولات للتسلل واختراق باءت جميعها بالفشل في إطار سعيها لإستعادة السيطرة على المديرية الواقعة جنوب الحديدة والتي سيطرت عليها القوات المشتركة في وقت سابق.