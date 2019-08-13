ناطق التحالف: الفكر الطائفي لمليشيا الحوثي يمنع القبائل من الالتحاق بصفوفها

أكد متحدث تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، أن انتصارات الجيش الوطني مدعوماً من التحالف على أرض الواقع أربكت قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية وتستخدم إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق الأوهام.

وقال العقيد المالكي، في تصريح لوكالة" واس" السعودية، ان الانتصارات الحقيقية والفعلية التي حققها الجيش الوطني وبدعم من قوات التحالف لتحرير الأراضي اليمنية واستعادة الدولة من المليشيا الانقلابية التي تضاعفت خسائرها البشرية والمادية.

وأضاف متحدث التحالف لم يعد أمام المليشيا إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، بعد أن ترك أغلبهم مواقعهم أمام الضربات الموجعة والهزائم المتتالية، إضافة إلى دعايتها لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

وأشار الى أن المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه المليشيا الإرهابية الطائفية والعنصرية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، فالقتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وتخزين الأسلحة بالأحياء السكنية، وإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها العشوائي على المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتصفية القيادات، والتهميش الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني، أدى إلى امتناع المجتمع القبلي عن الحشد لجبهات قتالها الخاسرة.