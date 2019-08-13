الشميري لــ "الخليج 365": الجنوبيين أرادوا أن يوصلوا رسالة قوية بأنهم هُم الحضور الأقوى

علق رئيس مركز جهود للدراسات السياسية "عبد الستار سيف الشميري" على الأحداث في عدن، حيث قال بأن في عدن وضعت الإشتباكات أوزارها، وأن هناك قضايا كان يطرحها المجلس الإنتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية وعلى الرئاسة.

وقال في تصريحات خاصة إن الجنوبيين كان لهم تحفظات أرادوا أن يوصلوا رسالة قوية بأنهم هم الحضور الأقوى ومن حقهم أن يكون لهم المشاركة الفاعلة، وهي أيضاً اعتراض على الفساد الذي يوجد في الحكومة.

وأشار الشميري في تصريحاته بأن انتفاضتهم كانت بمثابة الأخذ بالثأر لبعض قيادتهم، التي قتلوا بسبب تفجيرات الإخوان المسلمين والقاعدة في عدن.

وكشف بأن الأيام القادمة ستفضى إلى تفاهمات في الرياض تجعل من المجلس الإنتقالي ممثل للجنوب على طاولة الحوار.

وأضاف من ناحية أخرى أنه يمكن القول بأن ما حدث في عدن بسبب تراكم الفساد في المراحل السابقة.