علق العقيد محسن الحدي اليافعي، المسئول بأمن أبين، على سيطرة القوات الجنوبية على مدينة عدن وإخراج قوات الحماية الرئاسية منها، أنه من يحكم عدن ويسيطر على تلك المدينة يسقط جميع المحافظات الجنوبيه تحت حكمه.
وأكد الحدي لـ"الخليج 365"، أنه بنسبه للوضع الأمني، أن الأمن مممتاز ومستقر جدا، وخاصة في المحافظات المتواجد فيه الحزام الأمني والنخب الجنوبية.
وأضاف الحدي، أنه يبارك إنتصارات المقاومة الجنوبية في مدينة عدن وإحكام السيطرة عليها وطرد قوات الإخوان والقاعدة من المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول بأمن أبين لـ"اليمن العربي": من يسيطر على عدن يحكم جميع المحافظات الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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