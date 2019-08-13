مصرع قيادي حوثي بارز مع 6 من مرافقيه بغارة للتحالف في الحديدة

لقي قيادي كبير تابع لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مصرعه بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركا لميلشيا الحوثي المتمردة في أطراف مدينة الحديدة. وأكدت المصادر” أن الغارات أسفرت عن مصرع وكيل محافظة المحويت التابع للحوثيين المدعو هشام عبدالعزيز العرابي وستة من مرافقيه”

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