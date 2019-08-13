«أحمد سعيد بن بريك» يكشف موقف الرئيس هادي من القضية الجنوبية

كشف اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ورئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس، بأن الجمعية الوطنية حددت مهامها اللوائح المقرة من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لتكون مشرعه لقوانين الدولة الجديدة وأيضا إجراء الرقابة على المؤسسات التابعة للمجلس الانتقالي في الجنوب بصورة عامة.

وأضاف حوار سابق لــ "لليمن العربي"، بأن المجلس الانتقالي طالب الرئيس الشرعي والتحالف أن تعطى له سلطة إدارة المحافظات المحررة في الجنوب وذلك لمواجهة وحل كل قضايا المواطنين في مختلف الجوانب في الخدمات والمشتقات النفطية ورواتب الموظفين وتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وحول موقف الرئيس هادي من القضية الجنوبية قال بن بريك إن الرئيس هادي هو من أصدر قرارات تعيين المحافظين في الوقت الذي كان الحوثيين وأعوان صالح قائمين بعد غزوهم للجنوب على هذه المحافظات وأصدر قرارات تعيين محافظين ينتمون إلى الحراك والمقاومة الجنوبية وذلك من أجل تحرير هذه المحافظات واجتثاث تواجد الحوثيين وأعوانهم وهم من أعادوا للشرعية مكانتها وبالتالي مكانه الطبيعي، هو بيننا كونه جنوبي وامام مسؤوليته كرئيس جمهورية من الطبيعي جداً أن يدعى تحرير مناطق الشمال ونحن كجنوبين في المجلس الانتقالي نعترف بشرعيته.