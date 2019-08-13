انتقالي المضاربة ورأس العارة يدعو إلى الزحف نحو عدن

وجهت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المضاربة ورأس العاره بمحافظة لحج برئاسة الأستاذ جليل أحمد علي دعوتها لجماهير المديرية وكافة ابنا الصبيحة بمديرياتها الثلاث " والجنوب إلى الزحف صوب العاصمة عدن بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مهرجان التأييد والدعم لخطوات القيادة السياسية والقوات المسلحة الجنوبية برئاسة القائد عيدروس قاسم الزُبيدي الذي ستحتضنه ساحة الحرية (العروض) بخور مكسر صباح الخميس الموافق 15 أغسطس 2019م.

وتزامنت دعوة قيادة انتقالي المضاربة بلحج مع دعوات مماثلة أطلقتها فصائل المقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة أهابت جميعها بكافة أحرار لحج والجنوب للاحتشاد في قلب العاصمة عدن تأكيدا على التأييد الشعبي المطلق للقيادة الجنوبية المفوضة ودعما لخطواتها المتخذة في حفظ أمن واستقرار عدن وتطهير البلاد من العناصر الإرهابية المتدثرة بثوب شرعية الإخوان.

وأشارت الدعوات إلى أهمية الحشد المليوني لإيصال رسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن شعب الجنوب يبارك ويدعم كل ما تقوم به القيادة الجنوبية من خلال الاصطفاف الشعبي خلفها والتعبير عن مدى التلاحم المجتمعي المعبر عن قيم التصالح والتسامح.

وتأتي هذه الدعوات بعد الانتصارات الوطنية الكبيرة التي سطرتها القوات المسلحة الجنوبية في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن وحماية مواطنيه من مخططات الشر والإرهاب الذي يضمره أعداء وخصوم الجنوب وما نتج عن ذلك من إفشال تلك المخططات الدموية العابثة وانتصار قوة الحق والإرادة الجنوبية.