كشف مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) عن انتزاع 965 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري زرعتها المليشيات الحوثية المتمردة في عدد من المحافظات.
واوضح المركز في بيان له ، بان الالغام التي انتزعها 15 لغماً مضادة للأفراد و458 لغماً مضادة للدبابات و 490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين..مشيراً الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80,951 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مسام يكشف حصيلة الألغام الحوثية التي نزعها خلال الاسبوع الثاني من اغسطس الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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