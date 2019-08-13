نائب وزير الداخلية يؤكد العمل سوياً مع الحزام في تأمين عدن

صرح مكتب معالي نائب وزير الداخلية اللواء ركن علي ناصر لخشع اليوم ان معاليه متابع للوضع الامني في عدن و عموم المحافظات المحررة لتثبيت الامن و الاستقرار.

كما اكد مكتب نائب وزير الداخلية ان معالي نائب وزير الداخلية اللواء ركن علي ناصر لخشع يعمل مع جميع قادة الامن والقوات المسلحة و شباب المقاومة و الوية الحزام لامني المشاركين في تامين المحافظات المحررة لتحقيق الامن والاستقرار للمواطنين في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة.

واشار مكتب معالي نائب زير الداخلية ان القيادة مدركة بان تحقيق هذا الهدف النبيل لا يمكن تحقيقه كاملا الا بإحلال السلام في ربوع الوطن بشكل وبشكل عام، و طمئن المواطنين ان اللواء لخشع متابع للوضع الأمني بشكل مستمر عن طريق العمليات العامة لوزارة الداخلية والتي بدورها تستقبل وترسل جميع البلاغات الامنية على مستوى المحافظات المحررة ويتم ايجاد الحلول المناسبة بشكل فوري لكل العقبات التي تحول امام تثبيت الامن و الاستقرار.

واكد مكتب معالي نائب وزير الداخلية ان واجب رجال الامن بمختلف تشكيلاتهم هو الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن في المحافظات المحررة وهذا عهد كل الشرفاء امام الله لكل أبناء الوطن.