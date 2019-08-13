كهرباء عدن تحذر من انقطاع وشيك للتيار وتكشف الاسباب

حذر مسؤولون في مؤسسة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن ، اليوم، من إنقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدن خلال الأيام القادمة.

وقال المسؤولون ان الكمية المتبقية من الوقود الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء على وشك الإنتهاء.

واشار المسؤولون الى انه تم تقليص الكمية المخصصة لمحافظتي لحج وابين خلال الايام الماضية لكنه ورغم ذلك تواجه محطات الكهرباء بعدن خطر التوقف.

وأضافوا بأن غياب المسؤولين الحكوميين عن عدن عقب خروجهم منها قبل أيام يستوجب تحرك الجهات التي تسيطر على عدن لتوفير الوقود.