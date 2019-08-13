وزير الدولة لشؤون النواب والشورى يلتقي السفير الصيني لدى بلادنا

استقبل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري ، اليوم ، سفير الصين لدى اليمن كانغ يونغ.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وجدد السفير الصيني وقوف بلاده الى جانب اليمن ووحدته وامنه واستقراره وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..متمنياً استئناف جلسات مجلس النواب في القريب العاجل لما تمثله من أهمية.