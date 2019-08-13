محلل سياسي جنوبي لـ"اليمن العربي": ليس بيننا منتصر ومهزوم.. ويجب الاستفادة من تجارب الماضي

قال فضل محمد العبدلي، المحلل السياسي الجنوبي، أن الجنوبيين ليس بينهم منتصر ومهزوم , ولكن كان لهم هدف وأحد يتلخص بإنهاء ما تبقى من وجود عصابات الاحتلال والدمار لصنعاء من حزب الإصلاح وأرهابهم على أرضهم تحت اي مسمى ، داعيًا القيادات الجنوبية للاستفادة من عبر الماضي ومآسيه وأخذه على محمل الجد .

وأكد العبدلي لـ"الخليج 365"، أن أبو مشعل الكازمي مدير أمن عدن، خرج في خطاب تحريضي انفعالي مناطقي مقزز لايرضي أبناء أبين الذي تحدث بأسمهم ولا يخدم إلا أعداء ألجنوب وقضيته الوطنية الذي تتعرض لمؤامرة كبيرة أن لم نفوق من الانجرار عن وراء من دمروا الجنوب اكثر من عقدين ونيف، ويؤسفه أن يكون البعض بهذه الدرجة في دفع الأمور للمزيد من الفتن والاقتتال.

ودعى المحلل السياسي الجنوبي، الجميع الى تفويت الفرصة على المتربصين أعداء قضية الجنوب الوطنية الذي تتجه نحو تحقيق أهدافها المتمثلة با استعادة دولة الجنوب الذي انتظرها طويلا وطن لكل الجنوبيين دون إستثناء.